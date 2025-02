Pechino-Parigi: "Lucia" è partita per la Cina

L’equipaggio sammarinese è pronto per la leggendaria gara automobilistica Pechino-Parigi 2025, con una sfida senza precedenti: affrontare il percorso con “Lucia”, una Fiat 500 R del 1973, che diventerà la più piccola auto di serie mai iscritta alla competizione. L’emozione cresce mentre l’auto è partita per la Cina per l’inizio della corsa, che partirà dalla Grande Muraglia e attraverserà scenari impervi. L’equipaggio vanta esperienza: il giornalista Roberto Chiodi, il dentista Fabio Longo, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e l’imprenditore Stiven Muccioli. Senza assistenza programmata e con tappe di 450 km al giorno, la sfida testerà la resistenza dei piloti e la robustezza della vettura. L’impresa ha suscitato entusiasmo in Italia e all’estero, rendendo questa avventura un omaggio alla storia dell’automobile e allo spirito d’avventura.

