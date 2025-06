PECHINO-PARIGI Pechino-Parigi, sfilata conclusiva per Lucia L'equipaggio sammarinese ha calcato il red carpet per poi presenziare, in serata, alla cerimonia di premiazione.

Passerella d'onore finale per Lucia, la Fiat 500 del '73 battente bandiera biancazzurra protagonista della Pechino-Parigi 2025. Dopo 14250 km - divisi in 12 tappe - l'equipaggio sammarinese è arrivato nella capitale francese, dove ha sfilato sul red carpet e, in serata, ha partecipato al gala di premiazione che ha fatto calare il sipario su questa edizione, una rievocazione storica del Rally Raid del 1907.

