Pedersoli trionfa nel 43' Rally Mille Miglia

Riparte anche il Campionato Italiano WRC con la sua sesta edizione e riparte da una classica del calendario tricolore: il 43' Rally Mille Miglia. A vincere è Luca Pedersoli sulla Citroen DS3 WRC. E' il terzo successo del pilota bresciano nel Mille Miglia dopo il 2014 e il 2016. E', quindi, una vittoria "in casa" per Pedersoli sulle strade di Salò, per lui nativo di Gavardo (Brescia). Alle sue spalle in questo primo round stagionale un altro lombardo, un ottimo Simone Miele con un'altra Citroen. 11 secondi di ritardo da Pedersoli mentre chiude a 15 Marco Signor con la Ford Fiesta WRC.

La prima gara dà già una prima idea su chi si giocherà il titolo anche perchè, per trovare un'altra WRC nella generale, si deve scendere fino alla nona piazza occupata da Niboli. Nel mezzo tante R5, compresa la super prova di Andrea Carella con la Skoda, quarto a soli 39 secondi dalla testa. Pedersoli che dunque si guadagna i primi 15 punti del campionato, seguono Miele a 12 e Signor a 10. Il prossimo appuntamento vedrà le WRC "italiane" impegnate per il Rally d'Elba il 27 e 28 aprile.