Per competere e stare insieme, il Giro dei Castelli fa il pieno di consensi

Giro dei Castelli numero 20, l'Automobile Club San Marino rinnova la tradizione e ospita una settantina di equipaggi sammarinesi, ma anche dall'Italia, Germania, Svizzera e Repubblica Ceca. Tanti i nomi a rendere prestigiosa una manifestazione che attraverso il controllo timbro consente agli equipaggi di ammirare da vicino tutti i Castelli di una Repubblica patrimonio dell'Unesco. Prove a San Marino e passaggi nel circondario per misurarsi, competere e anche semplicemente stare insieme. Tanti i piloti o ex piloti presenti, dal romagnolissimo Andrea Navarra già Campione Italiano e Europeo e vincitore di due edizioni del Rally di San Marino, al ferrarese Alessandro Ancona decano la cui carriera è cominciata nel 1980. I sammarinesi Pino Muccioli, Fabio Temeroli nella doppia veste di pilota e organizzatore in qualità di Presidente dell'Automobile Club, Pier Luigi Beccari e Federico Alessandrini navigato dall'amico Livio Ceci. Nelle prove di precisione Marzi-Turci e Neri-Berardi sempre in casa San Marino. Affascinante la storia della svizzera Micky Martinelli, cresciuta nel team del padre tornata a guidare al Legend dopo tanti anni di pausa e navigata dalla figlia Giada Todisco Grande, capace di conquistare subito la vittoria.







