Per i 60 anni del toro Lamborghini il passaggio a San Marino Oltre 40 auto dello storico marchio sul Titano per Bull Days l'evento celebrativo della community dei proprietari di Lamborghini

Un mito senza tempo, un marchio che accende passione. Per i suoi 60 anni Lamborghini ha fatto tappa a San Marino. Un passaggio unico, nel centro storico del Titano di oltre 40 auto, alcune delle quali hanno segnato la storia dell'azienda bolognese. Sono i giorni del Toro, i BullDays evento che coinvolge la community di proprietari di Lamborghini che si riuniscono in giro per il mondo. Per la prima volta anche San Marino è stata tappa del viaggio di queste auto. Belle, bellissimi, di prestigio e valori, con modelli unici che possono superare anche il milione di euro per singolo esemplare. Partite da Riccione fino al Titano, al volante anche Tonino e Ferruccio Lamborghini, figlio e nipote dello storico fondatore della azienda emiliana fondata nel 1963. Il pavé del centro storico si riempie di questi fantastici modelli che hanno segnato la storia delle auto sportive di tutto il mondo. Colori e modelli unici, alcuni dei quali usciti appositamente dal Museo Lamborghini per questo speciale evento, che diventerà anche una miniserie tv. Un tappa suggestiva a San Marino destinata a riproporsi nel tempo.

Nel video l'intervista con Danilo Chiaruzzi, Lamborghini San Marino

