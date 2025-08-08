Per la prima volta a San Marino il "CIVS"

Gara di campionato italiano inserita all'interno del calendario 2025 nel territorio sammarinese. Un evento che coinvolge 120 piloti i quali si daranno battaglia sul percorso che dal Ponte di Fiorentino porta a Chiesanuova. La quinta tappa del CIVS è stata presentata nella suggestiva Cava dei Balestrieri, e da stamattina il via alla gara. Dopo le operazioni preliminari, le prove libere di tutte le categorie inglobate in questo interessante e spettacolare campionato italiano.

Domani mattina dalle 9, le prove non cronometrate, dalle 11 sono previste quelle ufficiali. Gara 1 alle 14, Gara 2 alle 16. Alle 18 le premiazioni. Stessa identica scaletta per domenica 10 agosto con la conclusione dell'evento fissata per le 19 subito dopo le premiazioni. Il tracciato è in salita e ha una lunghezza complessiva di 2.045 metri. È composto da 10 curve: 5 a sinistra e 5 a destra. Non sono previste chicane lungo il percorso: la linea è completamente libera, permettendo ai piloti di esprimere al massimo la propria guida.

Sarà un weekend da ricordare per il Motorsport per la prima volta in Repubblica con il Campionato Italiano Velocità in Salita, Intitolato a Luca Salvadori. Si tratta della quinta tappa 2025, che a scanso di colpi di scena dell’ultimo minuto, assegnerà i primi titoli tricolore della stagione. Padrone di casa il pluri campione delle corse su strada Maurizio Bottalico. Al termine del Campionato Italiano Velocità in Salita mancano due prove, quella di San Marino di questo weekend e quella di Volterra del prossimo 21 settembre, in totale quattro prove a concludere.







