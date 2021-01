Per Paolo Diana è la stagione delle novità

Il 2021 sarà un anno ricco di novità per Paolo Diana. La scorsa stagione è stata pesantemente condizionata dalla pandemia ma nonostante questo, il pilota romagnolo ha gettato solide fondamenta per il futuro. Una delle prime novità sarà la collaborazione con il bresciano Marco Babu. Il programma è ancora in via di definizione ma sono in calendario importanti manifestazioni a livello italiano ed internazionale. Altra novità del 2021 riguarda il 131 by Tedak Racing. Il progetto, già presentato lo scorso anno, è altamente innovativo e nei prossimi mesi entrerà in dirittura finale.