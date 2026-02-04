TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:21 Pessime notizie dall'Africa Eco Race: un guasto meccanico ferma Thomas Marini 12:30 Arrestato l’ex ciclista Andrea Piccolo, banconote false nell’auto targata San Marino 12:20 Lucia Mascino recita col "Sen(n)o di poi 11:18 Guardia di Rocca: sequestri milionari, arresti e nuove truffe informatiche nel resoconto 2025
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

Pessime notizie dall'Africa Eco Race: un guasto meccanico ferma Thomas Marini

4 feb 2026
Pessime notizie dall'Africa Eco Race: un guasto meccanico ferma Thomas Marini

Arrivano pessime notizie dall'Africa Eco Race. Nel corso della nona tappa, 490km da Aidzine a Ouad Naga, Thomas Marini è stato costretto a fermarsi a causa di un guasto meccanico alla sua Husqvarna del team Solarys Racing. Un problema arrivato mentre il pilota sammarinese si trovava in testa al primo intermedio della speciale odierna. Terminano così i sogni di gloria e di podio per Marini, fuori dalla lotta per le prime posizioni. Tra le moto torna al comando il francese Jean-Loup Lepan con circa 19 minuti di vantaggio sul tedesco Kevin Gallas.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori