Pessime notizie dall'Africa Eco Race: un guasto meccanico ferma Thomas Marini

Arrivano pessime notizie dall'Africa Eco Race. Nel corso della nona tappa, 490km da Aidzine a Ouad Naga, Thomas Marini è stato costretto a fermarsi a causa di un guasto meccanico alla sua Husqvarna del team Solarys Racing. Un problema arrivato mentre il pilota sammarinese si trovava in testa al primo intermedio della speciale odierna. Terminano così i sogni di gloria e di podio per Marini, fuori dalla lotta per le prime posizioni. Tra le moto torna al comando il francese Jean-Loup Lepan con circa 19 minuti di vantaggio sul tedesco Kevin Gallas.