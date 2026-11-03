MOTOMONDIALE Piccolo Titano, grande impresa: 25 anni fa il primo Mondiale di Manuel Poggiali Oggi è una ricorrenza storica per lo sport sammarinese: il 3 novembre di 25 anni fa, Manuel Poggiali conquistava il primo titolo iridato della sua carriera nella classe 125. Un'impresa che ovviamente fece il giro del mondo

Ci sono date che non smettono di brillare. Per San Marino, il 3 novembre 2001 è una di quelle. Venticinque anni fa, Manuel Poggiali portava la Repubblica sul tetto del mondo, conquistando il titolo iridato della classe 125 e firmando un’impresa destinata a entrare per sempre nella storia dello sport biancazzurro. Aveva appena 18 anni, ma in pista dimostrava già il carattere dei grandi campioni. In sella all'iconica Gilera numero 54, Poggiali affrontò una stagione da protagonista: il primo squillo arrivò in Francia, a Le Mans. Poi i successi all'Estoril e a Valencia a cui si aggiunsero 11 piazzamenti sul podio. Una continuità di rendimento che proiettarono il pilota sammarinese al vertice della classifica. A Rio De Janeiro, poi, il sogno che diventa realtà: Manuel rischia, poi rimonta fino al quinto posto. Tanto bastò per essere campione del mondo.

"Diciamo che in prima persona ovviamente è qualcosa che ti rimane dentro, nel cuore e nella testa" - racconta Poggiali - "indubbiamente per la Repubblica penso che sia stato uno di quei momenti, tra i tanti, ma sicuramente uno di quei momenti più caratteristici, più straordinari per la Repubblica di San Marino. Da un piccolo Stato aver raggiunto il tetto del mondo penso che non sia una cosa così comune, per cui credo che meriti il giusto spazio, meriti ricordare questo aspetto, perché penso anche per le nuove generazioni possa essere uno stimolo nel dire anche se siamo piccoli non ci nascondiamo davanti a quello che il mondo è"



Quel giorno, in Brasile, non vinse soltanto un pilota. Vinse un’intera Repubblica, capace di riconoscersi nell’impresa di un ragazzo che aveva portato la propria bandiera tra le grandi potenze del motociclismo internazionale. Nel 2003, arrivò anche il titolo in classe 250. Ma il primo trionfo conserva un posto speciale. Perché ci sono vittorie che aggiungono un trofeo a una bacheca e altre che significano tanto altro. Il 3 novembre di venticinque anni fa, Manuel Poggiali conquistò il mondo e San Marino salì con lui.

"Oggi ovviamente, avendo avuto modo e tempo di assaporare un po' meglio quello che è stato quel momento sì, riconosco effettivamente che è stato qualcosa di clamoroso" - continua lo storico numero 54 - "Non avrei mai pensato, o meglio, da piccolino lo sognavo. Ovviamente i sogni non sempre diventano realtà, però nel mio caso posso dire che operando in una determinata maniera, avendo una determinata voglia e un determinato metodo di lavoro non mollando mai, i risultati raggiungono, i sogni si realizzano.

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