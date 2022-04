Pilota russo 15enne fa il saluto nazi sul podio degli europei kart, ora rischia

"Un saluto nazi sul podio degli Europei juniores di kart dal russo Artyom Severyukhin, che corre sotto la bandiera italiana per le sanzioni imposte ai piloti della Russia": lo denuncia, con un video sul suo profilo Twitter, Nexta tv, emittente di opposizione bielorussa che trasmette dalla Polonia. Nel breve frame della premiazione della gara di Portimao, in Portogallo, si vede il giovane pilota sul gradino più alto del podio che si batte il petto e poi saluta a braccio teso, scoppiando poi in risate. Sullo sfondo, le note dell'inno italiano.

"Un comportamento deplorevole". E' immediata la "ferma condanna" da parte dell'Automobile club d'Italia. Ora per il 15enne Severyukhin si apre un procedimento disciplinare, e si valuta anche il ritiro della licenza italiana. Mentre la FIa lo ha messo sotto inchiesta per l'inaccettabile comportamento.

"Ci vergogniamo profondamente per il comportamento del nostro pilota". Così Ward Racing, team svedese di kart per il quale ha corso e vinto ieri a Portimao il 15enne russo Artem Severyukhin, interviene sul "saluto nazista" mostrato dal pilota sul podio e denunciato dalla tv di opposizione bielorussa Nexta Tv. Il team, che parla di "azioni a titolo personale", annuncia la volontà "di porre termine al suo contratto per le gare, non ritenendo più possibile continuare la cooperazione con Severyukhin".