Piloti della Scuderia San Marino protagonisti.

I portacolori della Scuderia San Marino non hanno deluso le aspettative nel fine settimana, raccogliendo ottimi risultati su vari fronti. Al Rally Due Valli vittoria di classe Rally4 per la navigatrice Samanta Grossi insieme al pilota Lorenzo Grani su Peugeot 208 GT Line. Nello storico arriva uno sfortunato ritiro per l’equipaggio formato da Nicola Bombieri e la naviga Valentina Pasini. Il Rallye Elba di Jacopo Bergamin e Alice Tasselli si conclude con un 17° posto nella classifica assoluta.

Bis di vittorie nei kart: Lorenzo Leardini s’impone nella Coppa Italia Zona 3 nella categoria 60 GR3, mentre a Corridonia sale sul gradino più alto del podio anche Nicolas Tagliaferri. Buon debutto per Davide Meloni nel GT4 European Series. Insieme a Massimiliano Tresoldi, il giovane pilota sammarinese sfiora in entrambe le gare il podio di classe, chiudendo quarto. Nella classifica generale l’equipaggio del W&D Racing Team chiude 24° e 21° nelle due manche. Sempre sul circuito di Monza, Mattia Drudi chiude al quinto posto nel Fanatec GT World Challenge.

