Piloti sammarinesi protagonisti nel weekend

GP delle Americhe: nella classe MotoGP trionfo per Enea Bastianini (MC San Marino) che conquista la sua seconda vittoria in questa stagione e ritorna in testa in classifica generale con 61 punti, 5 in più di Alex Rins giunto alle sue spalle nella gara di Austin. Nella classe Moto3 altra gara ricca di sorpassi, con qualche scivolata soprattutto negli ultimi giri, in cui Tatsuki Suzuki (MC San Marino) entra nella top ten con un 10° posto e raccoglie ancora punti mondiali.

Mondiale SBK: prima tappa del campionato mondiale Superbike ed esordio positivo per il nostro Luca Bernardi (MC Titano) che sulla pista di Aragon parte dal 18° posto ma con un ottima prestazione chiude gara 1 piazzandosi 12°. Il 16° posto in gara 2 gli permette di conquistare i suoi primi punti per la classifica mondiale e di chiudere il round 17° in classifica generale.

Motorally: al via anche il Campionato Italiano Motorally a Graffignano (VT). Ottima prova per sammarinese Thomas Marini (MC San Marino): comincia con un 7° ed un 4° posto assoluto già nelle prove del sabato, mantiene un ottimo ritmo anche nelle prove della domenica ed posizionandosi nella classifica finale di questa prima tappa al 5° posto assoluto e 3° di classe. Più sfortunata invece la gara del Presidente della Federazione Paolo Michelotti (MC Titano), un piccolo intoppo nella prima speciale del sabato non gli permette di andare oltre la 48° posizione assoluta.

A Graffignano insieme al Motorally prende il via anche il Trofeo Challenge Yamaha in cui in Giacomo Ferrari (MC Titano) ha ottenuto il terzo posto nella prima prova ed un 4° nella seconda porta a casa un 4° posto in classifica generale. Seconda tappa per il Campionato Italiano Enduro Assoluti D’Italia a Cavaglià (BI) dove si è vista un'ottima prestazione nella classe 300 di Marco Borbiconi (MC Ttano), con un 13° posto class. A Castiglion Fiorentino (AR) prima tappa anche per il Trofeo Enduro Husqvarna: nella classe 450 4t Alessandro Guidi (MC Ttano) si classifica 18°, mentre in classe 250 4t troviamo Maicol Lanci (MC Ttano) al 7° posto, Alberto Mariotti (MC Ttano) 15° e Andrea Selva (MC Ttano) 17°.