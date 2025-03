Podio per la Scuderia San Marino con Mirco Gabrielli

Podio assoluto e di classe dall’Historic Rally Vallate Aretine. L’inizio di marzo regala subito un podio importante alla Scuderia San Marino e lo fa all’Historic Rally Vallate Aretine grazie a Mirco Gabrielli, che alle note del pilota Sergio Galletti, su Subaru Legacy, conquista il terzo posto assoluto. Sul podio anche i fratelli Brigliadori, Mattia e Nicolò, che trionfano nella classe 4/J1/A 2000 a bordo della Golf Gti. La prima uscita stagionale del WEC, svolta in Qatar, si conclude per l’Aston Martin numero 27 di Mattia Drudi, in team con James e Robichon, al sesto posto di categoria GT. Mentre la prima esperienza europea di Nicolas Tagliaferri, impegnato nel Rotax Max Challenge Central Europe si chiude con un ventiseiesimo posto assoluto.