Podio tutto italiano in Moto3: 1º Foggia, 2º Antonelli, 3º Migno

Podio tutto italiano in Moto3 con Dennis Foggia che chiude davanti a Niccolò Antonelli e Andrea Migno. Delusione per Romano Fenati, caduto a 10 giri dalla fine alla Misano 1 quando era saldamente in testa alla corsa. Grande protagonista nel finale di gara é stato proprio Antonelli che, con una serie di sorpassi alla Variante del Parco, è riuscito a risalire fino al secondo posto. È la seconda volta di un podio interamente azzurro in Moto3 dopo Silverstone, per Foggia è il quarto successo stagionale che consente al pilota romano di riaprire il discorso per il mondiale e riportarsi a 42 punti da Pedro Acosta, settimo al traguardo.