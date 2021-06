Poggiali: "Complimenti a Bernardi, il GP di casa può farlo crescere. In MotoGP vedo favorito Zarco"

Sentiamo Manuel Poggiali

A Misano è il weekend del Circus Superbike, alla terza tappa dopo gli esordi iberici. Sufficienti per la prima fuga di Rea, campione da sei edizioni in fila, inseguito a distanza da Razgatlioglu e Redding. E insieme alla classe regina delle derivate di serie c'è anche la Supersport del sammarinese Luca Bernardi, subito sul pezzo nei suoi primi scatti mondiali: secondo nella Gara2 del Portogallo, il biancazzurro è 4° in classifica, a 33 punti dal leader Odendaal. "Faccio i complimenti a Luca per questo inizio di stagione - dice Manuel Poggiali - lui ha tanti qualità, lo ha dimostrato e lo dimostrerà. La gara di casa è particolare, va affrontata nella giusta maniera. La pressione sarà sicuramente superiore, anche se il pubblico non è ancora in pompa magna causa covid. Gestire la tensione di un gran premio di casa sarà una altro elemento che lo aiuterà a crescere ulteriormente".









Settimana prossima invece ritorna la MotoGP, di scena in Germania: con Marquez ancora non al top, a comandare una categoria apertissima c'è il derby francese Quartararo-Zarco, divisi da 14 punti. "La tematica Marquez è sicuramente difficile - prosegue Poggiali - ovviamente viene da un infortunio molto importante non ancora del tutto rimarginato, sta faticando tanto e non è a posto. La categoria è molto livellata, sono davvero in tantissimi in pochissimi decimi di secondo. Tutte le case stanno facendo bene, anche l'Aprilia, che era un po' l'ultima ruota del carro, sta facendo un buon lavoro, in particolare con Aleix Espargaro. Vedo favorito Zarco, in questo momento è il più in forma, nella sua Ducati, nel team Pramac, ha ottimi alleati e penso possa fare molto bene".