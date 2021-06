Poggiali presenta il suo corso guida sicura

Nel video l'intervista a Manuel Poggiali

Manuel Poggiali ha presentato il suo corso "Guida sicura su due ruote", dedicato ai giovanissimi ormai prossimi al transito in strada. "È un progetto di prospettiva - spiega Poggiali - per un miglior transito in strada, di formazione per i ragazzini di 12-14 anni. Il tutto si terrà al piazzale Giovanni Paolo II, davanti al Multieventi, dal 17 al 20 luglio. Faremo turni di 20 partecipanti, al mattino e al pomeriggio, puntando sul numero ridotto per favorire la qualità del corso. Questi 20 saranno poi divisi in due gruppi indipendenti, con le stesse identiche esercitazioni, mirate al target. Il tutto è strutturato con una piccola parte teorica, poi andremo a lavorare sulla pratica, perché la formazione avviene principalmente su quel punto di vista lì".