Poggiali su Gresini: "Bisogna portare avanti il credo di Fausto, dobbiamo vincere per lui"

Sentiamo Manuel Poggiali

Nominato ieri primo ambasciatore dello sport sammarinese, Manuel Poggiali ha ricordato anche l'amico Fausto Gresini. Col quale collaborava come coach dei suoi team, ruolo che tuttora ricopre: "È una botta davvero pesantissima, onestamente faccio ancora fatica a crederci, la cosa è ancora troppo fresca. È davvero difficile, ci sta cambiando veramente tutto. E mi riferisco soprattutto alla famiglia e ai figli: ci sono passato anche io, non è assolutamente facile perdere il papà in giovane età. Bisogna portare avanti il credo di Fausto e quindi di tutta la squadra. Nei prossimi giorni avremo degli incontri, soprattutto del reparto corse, a Faenza, per riorganizzare un po' il tutto. Mi auguro di poter far parte di questa squadra, di questa famiglia, perché devo tanto a Fausto: se sono tornato nel mondo delle corse è soprattutto grazie a lui, quindi non posso non portare a termine il nostro obiettivo per il 2021: vincere, e vincere per lui".