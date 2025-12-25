Poggiali: “Un anno straordinario con Ducati. Marquez, umiltà e lavoro di squadra le chiavi del titolo”

Un 2025 da incorniciare per Manuel Poggiali, oggi coach dei piloti Ducati e Gresini, che racconta una stagione “strepitosa” culminata nel nono titolo mondiale di Marc Marquez.

“Ha vinto dominando, ma soprattutto con un’umiltà rara per un campione di quel livello”, spiega Poggiali, sottolineando il metodo di lavoro del pilota spagnolo, sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene dal box. Il tecnico sammarinese rivendica con orgoglio i risultati dell’intera squadra: quattro piloti Ducati nei primi otto del Mondiale e una stagione “quasi irripetibile” anche per il team Gresini, con Alex Marquez vicecampione e il rookie Aldeguerre protagonista. Ora lo sguardo è già al 2026: “L’obiettivo è confermarsi al vertice. E, perché no, vedere quattro Ducati nelle prime quattro posizioni del Mondiale”.









