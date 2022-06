Francesco "Pecco" Bagnaia partirà dalla pole position al Sachsenring nel Gran Premio di Germania di MotoGp. Il pilota Ducati ha fatto segnare il tempo di 1'19''931 davanti alla Yamaha di Quartararo. In difficoltà Enea Bastianini, settimo. Continua la crisi profonda di Andrea Dovizioso, solo diciannovesimo. In Moto2 pole position per Lowes 1'23''493. In Moto3 Guevara davanti a tutti.