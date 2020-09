FORMULA 1 Pole di Hamilton anche al Mugello Il campione del mondo ha preceduto il compagno di squadra Bottas. Quinto Leclerc

Pole di Hamilton anche al Mugello.

Giornata storica al Mugello dove per la prima volta fa tappa il mondiale di Formula 1. Lewis Hamilton mette a segno la pole position numero 95 della carriera, battendo per 59 millesimi il compagno di squadra Valtteri Bottas. Seconda fila della Red Bull con Verstappen davanti ad Albon. Quinto posto per Ferrari di Charles Leclerc. Delude ancora Sebastian Vettel, solo quattordicesimo.



