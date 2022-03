In MotoGP, è di Fabio Quartararo la pole position del Gran Premio d'Indonesia, seconda prova del Mondiale. Il campione in carica precede le Ducati Pramac di Martìn e Zarco. Seguono Brad Binder, Bastianini e Bagnaia. Solo 15° Marc Marquez, frenato da due cadute. In Moto 2 pole del britannico Dixon davanti a Fernandez e Lowes, mentre in Moto3 comanda Tatay, seguito dai debuttanti Moreira e Aji.