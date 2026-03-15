MOTOMONDIALE

Posticipato il GP del Qatar a novembre

Posticipato il GP del Qatar a novembre.

La MotoGP conferma che il Gran Premio del Qatar, originariamente previsto per aprile, è stato rinviato all'8 novembre a causa della persistente situazione geopolitica in Medio Oriente. Questa decisione è stata presa in stretto coordinamento con la FIM, il promotore e le autorità locali del Qatar, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza, il benessere e la massima qualità dell'evento per tutti i partecipanti e gli spettatori.

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