Primo podio della stagione per Gabriel Tesini. Il giovane pilota sammarinese, all'esordio in premoto3 nel campionato italiano velocità, è salito sul terzo gradino del podio nella gara di Misano. Tesini è stato protagonista di un grande sorpasso all'ultimo giro che gli ha permesso di guadagnare ben tre posizioni. Grande risultato per il pilota bianocoazzurro dell'AC Racing team.