Secondo podio stagionale per il giovane sammarinese Gabriel Tesini. Al Mugello, il pilota biancoazzurro, centra il terzo posto nel campionato italiano velocità Premoto3. Nell'arrivo in volata, Gabriel Tesini è terzo a soli due decimi dal vincitore Brian Diego Uriarte. Secondo posto per Leonardo Zanni.

