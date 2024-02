FORMULA 1 Presentata l'ultima Mercedes di Hamilton: torna l'argento

Per festeggiare il 90° anniversario, torna l'argento nell'ultima Mercedes di Lewis Hamilton prima dell'approdo in Ferrari nel 2025. La nuova W15 – che sarà guidata dal 7 volte campione del mondo e dall'altro britannico George Russell – è già scesa in pista sul circuito di Silverstone per il consueto “filming day”.

