FORMULA UNO Presentata la nuova Red Bull

Si chiama RB16 la nuova monoposto con la quale la Red Bull correrà il Mondiale 2020 di Formula Uno. La vettura, presentata velocemente e poi portata, è nata senza la classica cerimonia di varo, ma la scuderia austriaca ha preferito evitare formalismi e concentrarsi sulla sostanza della vicenda. Quelle affidate a Verstappen e Albon sono monoposto verniciate con combinazioni di colori tali da rendere più complicata un’analisi sui nuovi dettagli partoriti dal progettista Adrian Newey. Il 2020 potrebbe essere l’anno della squadra austriaca: il motore Honda sembra ormai in ottima forma sia dal punto di vista delle prestazioni che dell’affidabilità. Se la Red Bull dovesse riuscire a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, sarà a tutti gli effetti una delle contendenti per il titolo. La parola ora passa alla pista. La Red Bull 2020 debutterà in occasione dei test del 19/21 febbraio e del 26/28 febbraio in programma a Barcellona.



I più letti della settimana: