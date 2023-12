FAMS Presentato il calendario delle gare del 2024

Presentato il calendario delle gare del 2024.

Nella Repubblica di San Marino l’attività della FAMS - Federazione Automotoristica Sammarinese – e delle affiliate ha prodotto anche per il 2024 un calendario ricco e interessante. Due gli eventi “top” della stagione sammarinese: il 52° San Marino Rally, un grande classico, in programma dal 21 al 23 giugno, che sarà valido per il Campionato Italiano Rally Terra e per la Coppa Rally di 6° Zona, in contemporanea con il 9° Historic San Marino Rally, che farà parte del Campionato Italiano Rally Terra Storico.

Appuntamento atteso a livello mondiale è Rallylegend, edizione numero 22, che andrà in scena dal 10 al 13 ottobre. Avrà il compito invece di aprire la stagione agonistica 2024 il 31° San Marino Revival, organizzato il 20 e 21 aprile da SMRO e che sarà valido per il Campionato Italiano Regolarità. Saranno tre gli eventi-rally organizzati il prossimo anno dalla Scuderia San Marino, tutti validi per il Campionato Sammarinese: in ordine cronologico andranno in scena il 23° Rally Bianco Azzurro (27/28 aprile), con validità anche per la Coppa Rally di 6° Zona, e che si svolgerà insieme al 2° Rally Storico Bianco Azzurro, poi il 3/4 agosto sarà la volta del 51° Circuito Rally e, in chiusura di stagione, il 4° Halloween Ronde.





CALENDARIO GARE 2024

20/21 aprile 31° SAN MARINO REVIVAL

27/28 aprile 23° RALLY BIANCO AZZURRO

2°RALLY STORICO BIANCO AZZURRO

21/23 giugno 52° SAN MARINO RALLY

3/4 agosto 51° CIRCUITO RALLY

10/13 ottobre 22° RALLYLEGEND

2/3 novembre 4° HALLOWEEN RONDE

