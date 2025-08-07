MOTOGP Presentato il poster 2025 del GP di San Marino e Riviera di Rimini

A poco più di un mese dal Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini è il lancio del poster 2025 a far partire il countdown che scandirà l’avvicinamento all’appuntamento in programma nella Motor Valley dal 12 al 14 settembre. Il poster svela un nuovo capitolo del progetto di marketing territoriale che racconta al mondo il legame virtuoso tra la Riders’ Land, i suoi piloti e l’adrenalinico mondo delle due ruote. Un legame nel quale Red Bull, per il terzo anno title sponsor dell’evento, si inserisce alla perfezione con la sua carica comunicativa. Il poster, affidato anche quest’anno alla creatività di Aldo Drudi e della Drudi Performance, vuole comunicare proprio questo: l’enorme offerta che l’evento riesce ad esprimere non solo in circuito, ma anche in Riviera e nella Repubblica di San Marino.

