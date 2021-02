MOTOMONDIALE Presentato il Team Gresini, piloti in coro: "Fausto, ti aspettiamo" Mentre Fausto Gresini lotta contro le complicanze legate al Covid, è stato presentato il suo team per Moto2 e Moto3. I 4 alfieri saranno Nicolò Bulega, Fabio Di Giannantonio, Gabriel Rodrigo e Jeremy Alcoba.

Ci sono due italiani, un argentino e uno spagnolo. No, non è l'inizio di una barzelletta ma di un parco piloti che – si spera – potrà regalare grandi soddisfazioni al suo “boss”. Fausto Gresini è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'Ospedale Maggiore di Bologna e lotta contro il rivale più duro della sua carriera, il nemico “invisibile” chiamato Covid. Nel frattempo, in streaming, è stato presentato il suo team formato da 4 alfieri: 2 per la Moto2, altrettanti per la Moto3. Verranno seguiti dal coach sammarinese Manuel Poggiali, due volte campione del mondo in 125 e 250. L'obiettivo è ripercorrere le sue orme magari già nel 2021, già dall'esordio in Qatar a fine marzo. In Moto2 ci saranno Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio, chiamati alla stagione della consacrazione sulla Kalex targata Federal Oil dopo anni caratterizzati da infortuni e dalla poca costanza di rendimento.

Chi – invece - non si nasconde e punta dritto all'iride è Gabriel Rodrigo, giunto all'ottavo campionato di Moto3. L'argentino ha come miglior risultato il settimo posto complessivo del 2018 ma, nel lotto, è quello che vanta la maggior esperienza. Occhio anche al compagno di squadra nell'Indonesian Racing, quel Jeremy Alcoba che nel 2020 ha conquistato il titolo di “Rookie of the year” (debuttante dell'anno) anche grazie al podio ottenuto a Portimao nell'ultima gara della scorsa stagione. Per tutti i piloti una motivazione in più: correre e vincere, anche per Fausto.

In videogallery le interviste a Nicolò Bulega (pilota Moto2), Fabio Di Giannantonio (pilota Moto2), Gabriel Rodrigo (pilota Moto3) e Jeremy Alcoba (pilota Moto3).

