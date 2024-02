Presentato il Team Sic58: con Lunetta torna il 58 sul cupolino Team tutto italiano quello voluto dal fondatore Paolo Simoncelli: ci sono i giovanissimi Luca Lunetta - in pista con il 58 di Marco - e Filippo Farioli in Moto3, Kevin Manfredi e Massimo Roccoli in MotoE.

Dopo un 2023 complicato dal punto di vista dei risultati, il team Sic58 Squadra Corse è chiamato al pronto riscatto. E lo farà con un parco piloti cambiato, quasi interamente: rispetto allo scorso anno, infatti, è rimasto solo Kevin Manfredi nella MotoE. Come compagno di squadra ci sarà il 39enne romagnolo Massimo Roccoli, sei volte campione italiano della classe SuperSport ma all'esordio nell'elettrico. Grande attesa, invece, per i due piloti di Moto3 scelti dal fondatore Paolo Simoncelli e svelati nella presentazione al Misano World Circuit intitolato a Marco: fanno 35 anni in due ma, in loro, sono già riposte tante aspettative per il futuro del motociclismo italiano.

Al secondo anno in categoria Filippo Farioli che, nel 2023, ha chiuso in crescendo con la KTM ed ora proverà a migliorarsi con la Honda “biancorossa”. New entry assoluta – fatta eccezione per due Wild Card ad Assen e al Mugello – Luca Lunetta, reduce dal 2° posto finale nello JuniorGP, l'ultimo passo prima del mondiale. Con il classe 2006, tornerà nel circus anche il 58. Proprio nel team che porta il nome e lo stesso numero del grande Marco.

Nel servizio l'intervista a Paolo Simoncelli, fondatore Team Sic58 Squadra Corse

