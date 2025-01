Prima affermazione per Brabec

Sesta tappa con arrivo ad Al Duwadini di 605 chilometri al campione in carica lo statunitense Ricky Brabec su Honda. Per lui una vittoria preziosa anche perchè particolarmente sudata visto che il rivale Adrien Van Beveren, sempre su Honda è secondo, per soli 23”. Primo successo in questo Raid per Brabec momentaneamente quarto nella generale. Terzo classificato in questa sesta tappa il cileno Josè Cornejo a 2'27”. Conserva la leadership della generale l'australiano Daniel Sanders con 11'46” di vantaggio sullo spagnolo Tosha Schareina e 19'11” su Adrien Van Beveren. Quarto – come detto- il campione in carica Brabec a 23'18” . Da segnalare la caduta che ha costretto al ritiro Ross Branch, caduto dopo soltanto 48 km e trasportato in ospedale tramite elicottero per essere sottoposto ad accertamenti medici. Nel Rally 2, invece, successo per Tobias Ebster, che rosicchia quasi cinque minuti al leader Edgar Canet.