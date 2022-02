MOTORI Prima assemblea per la nuova Federazione Motociclistica Sammarinese La serata si è aperta nel ricordo di Stefano Lanci

Prima assemblea per la nuova Federazione Motociclistica Sammarinese.

Si è svolta nella sala del CONS, l’assemblea ordinaria della Federazione Motociclistica Sammarinese, la prima per il nuovo consiglio direttivo eletto a fine novembre 2021, che resterà in carica per il presente ciclo olimpico. Il presidente Paolo Michelotti ha aperto la serata con un pensiero all’amico Stefano Lanci, socio della Federazione e grande appassionato di sport motoristici che ci ha lasciato nel 2021, successivamente si è proceduto con l’approvazione da parte dell’assemblea del bilancio consuntivo del 2021 e del previsionale del 2022.

Sono stati illustrati ai presenti alcuni argomenti nel programma che il direttivo affronterà nel breve termine: nuove modalità per il tesseramento dei soci, il rapporto con i Motoclub, valutazioni su modifiche da apportare allo statuto della federazione, ed è stata data particolare attenzione all’importanza della comunicazione con tutti gli atleti e soci sulla loro attività agonistica e non, sulla partecipazione ad eventi o gare e sull’andamento nel corso dell’anno. Sono stati infine presentati all’assemblea dei soci, tutti i componenti di questo nuovo direttivo: Lazzaro Giardi vice presidente, Nicola Moraccini segretario, Fabio Stolfi tesoriere, Simone De Angelis che si occuperà del settore cross/fuoristrada, Filippo Volpini figura di riferimento per il tesseramento di soci ed atleti, Francesco Antimi curerà la gestione di social media e comunicazione, John Bianchi e Giacomo Ferrari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: