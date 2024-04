GRAN TURISMO Primi punti al Paul Picard per Paolo e Davide Meloni nella GT4 European Series L'equipaggio del W&D Racing Team raccoglie un sesto e un quinto posto di classe

Primi punti al Paul Picard per Paolo e Davide Meloni nella GT4 European Series.

Esordio nella Pro-Am e primi punti al Paul Ricard per Paolo e Davide Meloni, protagonisti lo scorso week-end nel primo degli appuntamenti della GT4 European Series powered by RAFA Racing Club. Sul circuito francese, padre e figlio sono tornati in pista per alternarsi al volante della BMW M4 G82 del W&D Racing Team con cui prenderanno parte insieme a tutta la stagione. Una "prima" che ha segnato il loro debutto nella classe Pro-Am, con un livello indubbiamente più alto della Am in cui correvano lo scorso anno, ma resa anche più complicata di quanto previsto da un BoP che si è rivelato poco favorevole alle vetture della Casa bavarese. Il risultato è stato quello di una qualifica difficile, che ha visto sia Davide che Paolo collocarsi oltre metà schieramento. Da qui per loro è iniziata una doppia rimonta, che li ha comunque portati a concludere nella top-5. In Gara 1 a prendere il via è stato Davide. "L'obiettivo era di rimanere fuori dai guai e fare una partenza pulita - ha commentato Meloni "junior" - Ci sono riuscito, ho guidato bene nel mio primo stint e poi mio padre ha completato il lavoro andandosi a prendere un buon sesto posto di classe". Copione simile nella seconda gara di domenica mattina, che ha visto questa volta Meloni "senior" sostenere il primo stint, con Davide che ha questa volta tagliato il traguardo quinto di classe. "Siamo comunque soddisfatti di questo debutto nella Pro-Am - ha aggiunto Davide - E adesso cercheremo di fare ancora meglio, confidando naturalmente in un balance of performance migliore di quello che abbiamo avuto a Le Castellet". Il prossimo round del calendario sarà quello in programma sulla pista di casa di Misano, nel fine settimana del 18 e 19 maggio.

