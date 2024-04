FORMULA E Primo E-Prix sul circuito romagnolo

A Misano si sta correndo il sesto round della Formula E, ed è una prima storica volta per il circuito romagnolo. Sono terminate da poco le qualifiche, tra poco in programma la gara. Ci colleghiamo con il nostro inviato, Alessandro Ciacci che ha sentito Davide Valsecchi - ex pilota e opinionista TV

