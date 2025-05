MOTORI Prologo da San Marino per l'avventura dei moderni Marco Polo sulla Via della seta Dal Titano l'anticipazione della partenza che condurrà un gruppo di motociclisti a percorrere 8 mila km fino a Samarcanda.

16 mila km: da Rimini a Samarcanda e ritorno. Questa l'impresa dei sei motociclisti che partiranno per raggiungere la città asiatica seguendo la “via della seta”. Moderni Marco Polo che in sella alle loro moto viaggeranno per quaranta giorni toccando 11 diverse nazioni. Un viaggio nel viaggio attraverso cultura e storia per una vera e propria impresa sportiva che ha avuto il suo prologo dalla Repubblica di San Marino. I sei motociclisti sono stati accolti in Piazza della Libertà per ricevere dalla Segreteria di Stato per il Turismo la bandiera del Titano. Un'avventura che dunque si colorerà anche di biancoazzurro, unendo idealmente occidente e oriente.

"L'idea - ha detto Alberto Tanesini - è nata anche per rappresentare la vicina Rimini e la vicina Emilia Romagna e anche l'antica Repubblica della Libertà di San Marino per la quale abbiamo accolto l'invito di potervi rappresentare e di avere la pre-partenza".

Potremmo dire che siete dei Marco Polo a bordo di moto?

"Siamo dei Marco Polo evoluti, a farla a piedi o col cavallo in un'altra epoca. Adesso proviamo con le moto, le abbiamo sistemate e speriamo non ci tradiscono e che siano all'altezza del nostro gruppo"

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: