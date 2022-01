DAKAR 2022 Pronta a scattare la Dakar 2022

Pronta a scattare la Dakar 2022.

Il primo giorno del 2022 è quello della partenza per la Dakar numero 44 della storia che per la terza volta sceglie le dune dell'Arabia Saudita. Dodici tappe, a cominciare da un piccolo prologo di 19 chilometri buoni appena a decidere l'ordine di partenza di quella che il 2 gennaio sarà la prima tappa vera e propria, quella dell'anello che partenza e arrivo ad Ha’Il. 8.375 i chilometri totali, più della metà dei quali di prove speciali che metteranno a durissima prova moto, auto e camion. L’arrivo a Gedda, è previsto per il 14 gennaio. La carovana della Dakar 2022, nonostante lo tsunami Omicron conta quasi 3.500 persone, quelle che sono riuscite a superare i controlli resi ancora più ferrei dalla nuova ondata in atto. “La Corsa nel deserto” più famosa al mondo, sul fronte moto propone l'atteso duello Honda-KTM con gli austriaci che hanno puntato tutto sull’ex MotoGP Danilo Petrucci, su quello delle auto siamo la sfida si preannuncia globale. Ancora prima di partire la Dakar racconta una bellissima storia. Romain Dumas ha ceduto la sua vettura ad Alexandre Pesci. Quest'ultimo aveva visto andare in fumo i propri sogni di partecipazione a causa del rogo che ha letteralmente divorato la sua DXX nel corso dello shakedown di giovedì.

