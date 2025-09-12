TV LIVE ·
Q2, Marquez mette in fila tutti

Alle spalle del cannibale spagnolo i due italiani Bezzecchi e Morbidelli

12 set 2025
Q2, Marquez mette in fila tutti

Resiste solo il record della pista che appartiene a Pecco Bagnaia fatto segnare lo scorso anno in 1.30.031. Marc Marquez ci va molto vicino chiudendo davanti a tutti le pre-qualifiche in 1.30.480. Sono tutti lì i piloti italiani: Bezzecchi 1.30.627 e Morbidelli 1.30.673. Arriva un segnale forte da Bagnaia che dimostra di esserci, quarto in 1.30.710, davanti ad Alex Marquez. Completano la top ten: Mir, Marini, Martin, Acosta e Di Giannantonio. Non benissimo Enea Bastianini solo diciassettesimo. Domani la sprint su 13 giri, alle ore 15. 




