Qatar, qualifiche Moto2 e Moto3: pole per Roberts e Suzuki.

Con la MotoGP ferma per l'emergenza Coronavirus, è tempo di qualifiche per le altre due classi nel Gran Premio del Qatar, prima prova del motomondiale.

Davanti a tutti, in Moto2, c'è lo statunitense Joe Roberts in 1:58.136. Stesso identico crono per Luca Marini con il fratello di Valentino Rossi che si deve accontentare della seconda posizione. Decisivo il secondo miglior giro, in questo caso. Terzo Enea Bastianini ad un decimo. In Moto3 pole position per il giapponese Suzuki, pilota del team SIC58 Squadra Corse. A soli 8 millesimi lo spagnolo Raul Fernandez, seguito dal connazionale Arenas. Migliore degli italiani Andrea Migno, settimo, mentre Tony Arbolino è solo decimo.

Nel frattempo è fortemente a rischio il Gran Premio di Austin negli Stati Uniti, in programma il prossimo 5 aprile.

