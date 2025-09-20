FORMULA 1

Qualifica pazza a Baku: Verstappen davanti a tutti, disastro Ferrari

Qualifica pazza a Baku: Verstappen davanti a tutti, disastro Ferrari.

E' un sabato nero per la Ferrari che, nelle qualifiche di Baku, deve registrare l'eliminazione di Lewis Hamilton nel Q2 e il 10° posto di Charles Leclerc, dopo essere andato a muro. E' una sessione "pazza" in Azerbaijan con pioggia e ben 6 bandiere rosse: alla fine la pole position se la prende Max Verstappen davanti a Sainz, Lawson e un ottimo Kimi Antonelli 4°. In difficoltà le McLaren: Norris è solo , il leader del mondiale Piastri addirittura dopo un incidente.

