MOTOGP Quartararo vince a Portimao Il francese precede Bagnaia e Mir. Settimo Marquez, fuori Rossi

Fabio Quartararo conquista la vittoria nel GP del Portogallo, terza gara stagionale della MtoGP. Successo in solitaria per il pilota francese che sulla pista di Portimao precede la Ducati di Francesco Bagnaia e la Suzuki di Mir. Quarto posto per Morbidelli mentre Marc Marquez chiude al settimo posto. Ennesima giornata no per Valentino Rossi, costretto al ritiro

