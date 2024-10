Il promo dello Speciale Rallylegend

Rivivi le emozioni di Rallylegend 2024 nello speciale di San Marino RTV in onda questa sera, alle 20.40. Immagini, interviste e tutto lo spettacolo di un evento che ha richiamato sul Titano oltre 100.000 appassionati. Lo speciale sarà visibile sui canali: 520 Sky - 831 digitale terrestre in tutta Italia - 93 TivùSat e in streaming sul sito.