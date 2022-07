Quinto posto per Valentino Rossi a Misano

E' tornato sul circuito di casa, sulla pista che per anni lo ha visto protagonista assoluto del Motomondiale. Il campionato Europeo Gran Turismo World Challenge ha fatto tappa a Misano e le tribune dei circuito romagnolo sono tornate a colorarsi di giallo, per ammirare Valentino Rossi al volante dell’Audi numero 46. Come prevedibile gara 1 ha regalato spettacolo, tra sorpassi, traiettorie al limite e qualche incidente. Una prima manche non troppo fortunata per l’equipaggio composto da Valentino Rossi e Frederic Vervisch. Un leggero contatto poco prima del pit -stop, ha rovinato il passa ruota e la gomma anteriore sinistra, costringendo al ritiro la vettura del team Wrt.

Nessun problema e gara praticamente perfetta per l’altra Audi, quella di Dries Vanthoor e Charles Weerts. I compagni di squadra di Valentino hanno conquistato la vittoria davanti alla Mercedes ufficiale di Raffaele Marciello. Stesso copione anche in gara 2 con Vanthoor e Weerts che hanno subito preso il largo, dominando la seconda manche e mettendo a segno una splendida doppietta. Anche in gara 2, secondo gradino del podio per Raffaele Marciello mentre Valentino Rossi ha centrato la miglior prestazione stagionale, chiudendo al quinto posto assoluto. Grande spavento per fortuna senza conseguenze per il giovanissimo Lorenzo Patrese, finito contro le barriere ad oltre 180 km/h. Prossimo appuntamento per il Campionato Europeo Gran Turismo, dal 28 al 31 luglio, con la 24 ore di Spa-Francorchamps.