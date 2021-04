A Portimao pole con giallo per Quartararo. Il giro più veloce infatti è di Pecco Bagnaia, ma il pilota non si accorge di una bandiera gialla esposta a causa della caduta di Oliveira e dunque il suo giro viene cancellato. Il pilota della Ducati partirà undicesimo. In prima fila quindi Quartararo, Rins e Zarco. Primo degli italiani Morbidelli, quinto. Addirittura diciassettesimo Valentino Rossi.