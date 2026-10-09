Rachele Somaschini: "Sempre bello partecipare al Rallylegend", Daiana Darderi: "È sempre un'occasione fantastica"

Tra gli equipaggi presenti al Rallylegend anche quello tutto al femminile con l'italiana Rachele Somaschini e la sammarinese

Ieri come è andato il ritorno? Hai tolto un po' di ruggine come dicevi?

"Sì esatto, abbiamo tolto un po' di ruggine, ci siamo divertite, abbiamo cercato di far divertire tutti e diciamo che è sempre un piacere tornare alla Rallylegend".

Tra l'altro dicevamo con una macchina bellissima questa nuovissima Lancia che è tornata nel mondo del rally.

"Sì mi piace molto anche a me, devo dire che la livrea pur essendo abbastanza simile a quelli che sono i miei colori, degli sponsor e delle aziende che mi supportano, messa su questa vettura effettivamente rende parecchio."

Tra l'altro torna quest'equipaggio al femminile con Daiana e quindi il massimo che si può chiedere per te.

"Esatto, ovviamente navigatrice locale così mi insegna tutti i segreti di San Marino e insomma tornato all'equipaggio dal 2022 era ora e quindi eccoci qua".

Ecco Daiana torni a Rallylegend, per te la gara di casa cosa significa appunto partecipare a questa gara di casa?

"Sicuramente è importante, è un evento imperdibile per me quindi è sempre un'occasione fantastica anche perché è una manifestazione unica nel suo genere quindi insomma poi quest'anno top poter essere così presenti, equipaggio femminile, la nuova Lancia, quest'anno avevo già corso sulla Rally 4 però Rally 2 completamente nuova quindi un'esperienza più bella di così, difficile"

In macchina con Rachele come va?

"Sempre bene, ci divertiamo e questo è importantissimo quindi bene, felice di essere al suo fianco e scoprire questa nuova esperienza"







