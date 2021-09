CIR Rally 1000 Miglia: Albertini in testa dopo 4PS

Dopo 4 prove speciali Stefano Albertini è in testa alla 44^ edizione del Rally 1000 Miglia, sesto appuntamento del Campionato Italiano. Il pilota della Skoda Fabia ha un vantaggio di soli 4 secondi sul campione in carica Andrea Crugnola che, dopo l'esordio con vittoria al Rally del Friuli, si è ripresentato sugli asfalti bresciani con la nuovissima Hyundai i20 Rally2. Al terzo posto momentaneamente c'è Fabio Andolfi, sempre su Skoda Fabia, che accusa un ritardo di 13 secondi da Albertini. Nel pomeriggio in programma le ultime 3 speciali del “Mille Miglia”.

