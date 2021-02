Lutto nel mondo del rally. E' morto per un male incurabile, a 78 anni, l'ex campione del mondo di rally Hannu Mikkola, detto il "finlandese volante" per il suo stile di guida aggressivo e spettacolare. In patria era diventato un mito vincendo per sette volte il rally dei MilleLaghi, l'attuale Rally di Finlandia in corso. Mikkola è stato il decimo pilota più titolato della storia dei rally. Nel 2017 la sua ultima partecipazione a San Marino al Rally Legend.