CIRT Rally Adriatico: Andreucci vince e allunga in classifica Brutto incidente nella terza prova speciale per il sammarinese Daniele Ceccoli: Hyundai danneggiata ed il navigatore Capolongo in ospedale per accertamenti.

Paolo Andreucci ha vinto il 27° Rally dell'Adriatico, terza prova del Campionato Italiano Rally Terra. Il pilota garfagnino, al volante di una Citroen C3 R5, si è messo alle spalle il diretto rivale per il campionato Simone Campedelli guadagnando così punti preziosi per la classifica generale. Terzo posto per Giacomo Costenaro su Skoda Fabia.

Per quanto riguarda i sammarinesi, è stato costretto al ritiro Daniele Ceccoli per un brutto incidente mentre da segnalare la grande prestazione di Jader Vagnini e del navigatore Marco Baldazzi, undicesimi assoluti.



