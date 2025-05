RALLY Rally Adriatico: le parole di Battistolli e Ciuffi

Nel post-gara tutta la soddisfazione di Alberto Battistolli, vincitore del Rally Adriatico, mentre Tommaso Ciuffi fa i complimenti all'avversario e si gode il primato provvisorio nel Campionato Italiano Terra.

Alberto Battistolli (vincitore Rally Adriatico): "Siamo qua tutti per andare forte, è giusto che ci lasciamo ogni tanto qualcosa, vediamo un po' a fine stagione. Anche perché ce lo dite voi che se non rendiamo questo campionato interessante non si iscrive più nessuno. Non me l'aspettavo, però comunque ho visto che mettendo la grinta che ho lasciato al Val d'Orcia, che ho detto le ultime due prove che sarei dovuto partire così, l'ho fatto e mi ha dato ragione questa strategia di partire subito convinto. Poi devo dire che sono stato contento di tutto".

Tommaso Ciuffi (2° class. Rally Adriatico): "Oggi bene ma non benissimo, portiamo punti a casa. Abbiamo fatto un po' di fatica a tenere il ritmo, sono stati bravi Alberto e Simone, quindi gli faccio i complimenti. Noi dobbiamo un po' lavorare, però comunque siamo tutti lì, il campionato è sempre più bello. A San Marino bisogna andare ancora più forte".

