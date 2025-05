RALLY Rally Adriatico: primo sigillo stagionale per Battistolli, Ciuffi resta leader Alberto Battistolli ha conquistato il Rally Adriatico, terzo appuntamento del Campionato Italiano Terra. Alle sue spalle Tommaso Ciuffi, che resta in vetta alla generale con due punti di vantaggio. Ritirato Andreucci, ne approfitta il 18enne Trentin.

Altro weekend spettacolare per il Campionato Italiano Rally Terra con l'edizione numero 32 del Rally Adriatico, andato in scena sulle strade bianche attorno a Cingoli. Successo che è andato al campione in carica Alberto Battistolli, navigato da Simone Scattolin. Il figlio d'arte, alla guida della Skoda Fabia RS, torna al successo al termine di una gara intensa e combattuta. Bravo Battistolli a prendere il comando dalla seconda prova speciale, gestendo poi la pressione dei rivali fino all'arrivo. Tre gli scratch realizzati nei momenti decisivi, due dei quali nel giro finale, fondamentali per resistere al tentativo di rimonta di Tommaso Ciuffi e Pietro Cigni, anche loro su Skoda. Alla fine, il distacco tra i due equipaggi è stato di appena 6 secondi. Con questa vittoria, Battistolli diventa il terzo vincitore diverso nelle prime tre tappe del campionato, ma a guidare la classifica generale resta ancora il pilota fiorentino, con appena due punti di vantaggio.

Fuori dai giochi invece Paolo Andreucci, vincitore in Val d’Orcia e costretto al ritiro per problemi tecnici alla Citroen C3 già nella prima parte di gara. Sul podio dell’Adriatico sale, quindi, il polacco Miko Marczyk mentre il diciottenne Giovanni Trentin si conferma una delle grandi sorprese della stagione. Quarto al traguardo e terzo nella classifica del CIRT. Che ora volta pagina, preparandosi alla seconda parte: si ripartirà a luglio, dall'11 al 13, con il Rally di San Marino.

