Rally Adriatico: vince Gryazin davanti a Todeschini e Andreucci

Dopo il successo al Rally Di San Marino, Nikolay Gryazin ha vinto anche la 30' edizione del Rally dell'Adriatico, terza prova del calendario del Campionato Italiano Rally Terra. Il pilota russo ha letteralmente dominato la gara aggiudicandosi ben cinque delle nove prove speciali in programma. Gryazin ha vinto davanti al francese Florent Todeschini. Al comando dopo la quarta special, il pilota russo non ha più lasciato la testa della classifica vincendo con 13 secondi di vantaggio sul francese. Terzo posto per Paolo Andreucci a 26 secondi. In 19' posizione l'equipaggio sammarinese composto da Simone Temeroli e Davide Simoncini.

